على عكس المتوقع .. دراسة تكشف : الشتاء يساعد في إنقاص الوزن

على عكس ما يظن الكثيرون بأن فصل الشتاء يتسبب في زيادة وزن الأشخاص بشكل يفوق معدلات الزيادة في الصيف، إذ أن دراسة حديثة كشفت أن الأمر ليس كذلك، إذ أن كثيرًا ما يحدث العكس.

وقالت دراسة من جامعة جنيف، إنه يشيع بين الكثيرين أن الوزن يزداد في الشتاء، لكن هناك مفاجأة سارة يحملها إلينا هذا الفصل الملئ بالبرودة، إذ أن الوزن يميل إلى النقص وفق الحركة العادية لنا، ومن الممكن أن يخسر الإنسان وزنه بشكل أكبر إذا مارس الرياضة اليومية.

وأضافت الدراسة أن معتقد الزيادة المطلقة في الوزن، خاطئ على الأقل لبعض الناس أو من الناحية النظرية للأشخاص الذين لديهم سرعة زيادة في الوزن، إذ تنقص أوزانهم بالفعل لكن معدلات استهلاكهم للطعام تفوق معدل حرقهم للسعرات الحرارية.

وأشارت الدراسة إلى أن برودة الطقس تتطلب من الجسم حرق مزيد من الدهون لإبقاء الجسد في درجة حرارته الطبيعية.

وأظهرت الدراسة، أن فقدان الوزن والدهون في الشتاء يتوقف على دور بكتيريا معوية معينة، تتأثر بدرجة الحرارة خارج الجسد، حسبما ذكرت مجلة “فوكاس” الإيطالية.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد أن اختبروا تأثير برودة الطقس على مجموعة من الفئران، إذ وضعوهم في درجة حرارة 6 درجات مئوية لمدة 10 أيام، وراقبوا عمل البكتيريا المعوية لديهم، فوجدوها أنها تتغير، كما وجدوا أن الفئران قد فقدت نسبة من الدهون أيضًا.

وبعدها زرع العلماء هذا النوع من البكتيريا المعوية في أجساد مجموعة أخرى من الفئران ووجدوا أنها تؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لمادة الجلوكوز لدى الفئران.

وأثبتت دراسة أخرى أجريت في جامعة ماستريشت، أن العيش في منزل بارد يساهم في المحافظة على الوزن عن زيادته، لافتة إلى أن الطقس البارد يزيد من معدل حرق الطاقة، ويحدث هذا الاستهلاك تحديدًا خلال الرعشة التي تصيب جسد الإنسان عند الشعور بالبرد القارس، إذ أن تلك الرعشة ما هي إلا تقلصات عضلية.

لكن هل تكفي برودة الطقس وحدها لإنقاص الوزن؟ هذا ما توصل إليه علماء يابانيون إلى أن البقاء في درجة حرارة 17 درجة مئوية لمدة ساعتين يوميًا من شأنه أن يخلص الجسم من الدهون الزائدة، لكنهم شددوا في نفس الوقت على أن ذلك ليس كافيًا وحده للمحافظة على الشكل الجيد للجسم، فالرياضة لها دور رئيسي في تلك المهمة فضلا عن الالتزام بعدم تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية تعوض كمية الدهون التي تم حرقها لتدفئة الجسم.