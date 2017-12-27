“واتس آب” سيتوقّف عن دعم أنظمة مايكروسوفت وبلاكبيري مع نهاية 2017

حدّد القائمون على تطبيق “واتس آب” WhatsApp نهاية العام الميلادي الجاري، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، موعدًا نهائيًا لدعم الهواتف العاملة بأنظمة مايكروسوفت وبلاكبيري.

ولن يكون بمقدور مُستخدمي “ويندوز فون 8” وما قبله ونظام “بلاكبيري أو إس 10” تفعيل التطبيق أو تثبيته، فالشركة ستتوقّف رسميًا عن دعم تلك الأمور، لكن استخدام “واتس آب” من قبل المُستخدمين الحاليين لن يتوقّف في ذلك التاريخ.

ونبّهت الشركة إلى أن التطبيق على تلك الأنظمة قد يتوقّف عن العمل في أي وقت كذلك بسبب عدم دعمها لأحدث التقنيات، الأمر الذي يعني أن أصحاب تلك الأجهزة قد يفقدوا التطبيق في أي وقت.