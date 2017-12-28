شاهد.. مدينة أمريكية تختفي تحت الثلوج في 60 ثانية
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2017-12-28 في 8:13 ص /
نشرت وكالة “رابتلي” فيديو بتقنية “تايم لابس” تظهر فيه العاصفة الثلجية التي اجتاحت مدينة إيري بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، حيث بلغ سمك الثلوج أكثر من 147 سنتمترا على مدى يومين!
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