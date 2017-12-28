شاهد.. مدينة أمريكية تختفي تحت الثلوج في 60 ثانية

نشرت وكالة “رابتلي” فيديو بتقنية “تايم لابس” تظهر فيه العاصفة الثلجية التي اجتاحت مدينة إيري بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، حيث بلغ سمك الثلوج أكثر من 147 سنتمترا على مدى يومين!

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