تحديث OneDrive يدعم ميزة قناة الإشعارات في أندرويد أوريو

في الأسبوعين الماضيين كان هناك عدد من المشاكل التي لمسها مستخدمي أندرويد أوريو “8.0 / 8.1” في تطبيق مايكروسوفت للتخزين السحابي OneDrive “ون درايف”، وتحديدًا مشكلة في وصول الإشعارات والإعلام بها.

اليوم تم إطلاق تحديث جديد للتطبيق رفع من رقم إصداره إلى OneDrive 5.2، وعلى رأس هذا التحديث تم إصلاح جميع القضايا التي تم التبليغ عنها، بالإضافة إلى توفيره لميزة قنوات إشعار أندرويد، والتي سوف تسمح للمستخدمين بالتحكم بالإخطارات الخاصة بهم في ون درايف.

وبالتالي بعد تثبيت أحدث إصدار من ون درايف، يمكن للمستخدم تعيين مستويات مختلفة للاستجابة من قائمة إعدادات اندرويد، وإليك هذه المستويات:

العاجلة: صوت تنبيه مع العرض على الشاشة.

العالية: صوت تنبيه فقط.

المتوسطة: لا صوت تنبيه.

المنخفضة: لا تنبيه مسموع او بصري.

الصوت: تعيين اي صوت كنغمة اشعار للقناة.

الضوء: ضوء الشاشة عند وصول الاشعار.

الاهتزاز: اهتزاز الهاتف فقط.

قفل سلوك الشاشة: حدد ما إذا كان سيظهر الإشعار في شاشة القفل أم لا.

التجاوز: حدد ما إذا كان الإشعار سيتم تجاوزه بدون صوت أم لا.