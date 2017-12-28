مال الله: هجومنا بخير لا تقلقوا

طالب أحمد مال الله لاعب منتخبنا الوطني الجماهير بعدم القلق على مستقبل هجوم الأبيض، بقوله إن الهجوم بخير والفريق لا تنقصه أية أمور فنية لكي يسجل، وبعودة اللاعبين المصابين واستكمال الآخرين كامل جاهزيتهم، سوف تستكمل الصورة للأداء الفني الهجومي داخل الملعب.

وقال أحمد مال الله إن مباراة اليوم صعبة على عكس ما يتوقع البعض نتيجة خروج المنتخب الكويتي بعد خسارته من السعودية وعمان، ولكن لا أتفق مع تلك التوقعات، حيث إن الفريق الكويتي يضم لاعبين جيدين وسوف يؤدون مباراتهم أمام منتخبنا بدون أية ضغوط جماهيرية مما يحفز اللاعبين لتقديم أداء قوي. وأشار لاعب منتخبنا أن جميع لاعبي الأبيض في حالة معنوية عالية، بعد أن حصد الفريق 4 نقاط من الفوز على عمان والتعادل أمام السعودي.