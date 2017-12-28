«سياحة دبي»: رسم البلدية والدرهم السياحي مستثنيان من «القيمة المضافة»

تلقت المنشآت السياحية والفندقية ومنظمو الفعاليات وبائعو التذاكر، تعميماً من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

وجاء في التعميم أنه بالإشارة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، وبناء على توجيه الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن «ضريبة القيمة المضافة ستفرض فقط على سعر الغرفة مضافاً إليه رسم الخدمة بنسبة 10% المفروض من قبل الفندق، ولا تفرض على رسم البلدية والدرهم السياحي».

وأضافت الدائرة في التعميم المؤرخ في 25 ديسمبر الجاري، وتلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أنه «يجب أن تكون أسعار تذاكر الفعاليات المعلنة شاملة لضريبة القيمة المضافة (إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة)».

وذكرت أن «الدائرة تستوفي 10% من القيمة الفعلية أو المقدرة للتذكرة، غير شاملة الضريبة، إذا تم صرفها بمقابل من منظم الفعالية أو بائع التذاكر».