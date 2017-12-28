«صفر» عدد طلبات المواطنين لوظيفة «سائق حافلة» منذ 5 سنوات

قال محمد سهيل مدير عام مؤسسة مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، أن المؤسسة لم تتلقَ منذ 5 سنوات متتالية أي طلب توظيف من مواطنين على شاغر وظيفة سائق حافلة، بالرغم من توفير رواتب جيدة وحوافز مالية مشجعة للراغبين في العمل بهذه الوظيفة المهمة، مشيراً إلى أن مؤسسة مواصلات الساحل الشرقي لا يوجد بها حالياً سوى 5 سائقين مواطنين يعملون على الحافلات المدرسية من إجمالي 515 سائقاً من جميع الجنسيات.

وناشد سهيل، جميع المواطنين الراغبين في العمل بوظيفة سائق حافلة مدرسية، التقدم بأوراقه الرسمية لشغل هذه الوظائف الشاغرة.وذكر سهيل أن جميع الوظائف الإدارية وبعض الوظائف الفنية، تم توطينها بالكامل في فرع مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، حيث يبلغ عدد الموظفين في تلك الوظائف الإدارية والفنية في الفرع 70 مواطناً، مقابل 575 سائق حافلة، بينهم 5 مواطنين، والباقي من جنسيات مختلفة، فضلاً عن عدد من المواطنين يعملون على سيارات حكومية.

إلى ذلك، أفاد محمد سهيل، بأن أعمال الصيانة التي تجري على 620 حافلة هي في مراحلها الأخيرة، وستكون جاهزة تماما لمباشرة عملها بشكل فاعل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتم خلال الفترة الأخيرة استحداث خطوط جديدة تختص بمدارس النخبة ومدارس المناطق الجديدة، حيث قامت المؤسسة برفد فرع مواصلات الساحل الشرقي بعدد 19 حافلة مدرسية كبيرة، تم تشغيلها على خطوط مدارس النخبة وعددها 11 حافلة، تخدم مدارس الفجيرة للبنات ح2، ومدرسة الرحيب ح2 وثانوي، ومدرسة عاصم بن ثابت – أبوجندل سابقاً -، ومدرسة القيعان ح2.

وتم تخصيص 8 حافلات لخطوط المناطق الجديدة في الفجيرة وكلباء، مثل مناطق الغزيمري ومدينة الشيخ خليفة بن زايد في منطقة النهضة بدبا الفجيرة، ومنطقة الساف الجديدة في كلباء.