سبعيني يحرّر شيكاً بـ 3 ملايين درهم ويبلّغ كذباً بفقدانه

بواسطة / بتاريخ 2017-12-28 في 8:32 ص /
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قضت محكمة جنايات عجمان على متهم خليجي الجنسية يبلغ من العمر77 عاما بالغرامة 32 ألف درهم وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة وذلك لقيامه بتحرير شيك بقيمة 3 ملايين درهم ثم ابلغ الجهات الأمنية كذبا بفقدانه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم أعطى سيدة خليجية شيكا مسحوبا على أحد البنوك الوطنية بمبلغ 3 ملايين درهم وذلك مقابل معاملة عقارية تمت بينهما.

وبعد تحريره للشيك والانتهاء من المعاملة قام المتهم بفتح بلاغ بمركز شرطة الحميدية الشامل، مدعيا فقدانه الشيك الذي حرره رغم تسليمه لاحد المكاتب العقارية في عجمان، وعند إيداع الشيك في المصرف للسحب ارتجع لعدم وجود القيمة المطلوبة في الحساب، وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية وإلزام المتهم بدفع الرسم المستحق للدعوى الجزائية.

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