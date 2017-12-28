تحصيل رسوم النظافة في عجمان مع تصديق عقد الإيجار

أعلنت دائرة البلدية عن تفعيل خدمة تحصيل رسوم خدمات النظافة على إيصال دفع رسوم تصديق عقد الإيجار التجاري بدءاً من الاثنين المقبل الموافق أول يناير 2018 للتسهيل على المتعاملين وتجنيبهم عناء التواصل مع شركات النظافة حيث ستتكفل دائرة البلدية بالتعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة كما ستشرف على أعمال النظافة بشكل يومي.

وأوضحت الدائرة أنها تسعى بشكل دائم وبتوجيه مباشر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي لإسعاد المتعامل مدشنةً كافة الخدمات التي توفر عليه الكثير من الوقت والجهد ومن بينها خدمة تحصيل رسوم خدمات النظافة من خلال نظام تصديق، حيث ستتميز الخدمة بالمرونة المطلقة وتبسيط الإجراءات إذ ستمكن المتعامل من التمتع بالخدمة من خلال نظام التصديق الإلكتروني الذي يمتاز بسهولة الاستخدام.

وأفادت الدائرة بأن نظام خصخصة مشروع أعمال النظافة أثبت نجاحه الكبير بعد تطبيقه في عدة مناطق بالإمارة ولذلك ستوسع نطاق العمل به ليشمل كافة مناطق الإمارة والمناطق التابعة لها والمتمثلة في مصفوت والمنامة لضمان حصول المتعامل على خدمات ذات جودة عالية وخلال وقت قياسي.