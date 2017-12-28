بالصور.. طرق الكريستال الجليدية في ألاسكا

رغم التغير المناخي الذي يشهده العالم مع ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن ولاية ألاسكا الأمريكية لا تزال تحتفظ إلى حد ما بأجوائها الثليجية، فمع فصل الشتاء تتحول مجاري المياه والشوارع والمرتفعات إلى ما يشبه طرق كريستال جليدية متراصة.

ورصد المصور من بلدة أنكوراج في ولاية ألسكا، مارك مير، منذ عام 2009، التكوينات الكريستالية الثلجية والشلالات الجليدية التي تتشكل في الولاية نتيجة للمناخ القطبي.

يوضح مير أن الحياة في الولاية عبارة عن لون أبيض جليدي، فالثلج في كل مكان تقريبا، حتى جميع المجاري المائية في الولاية تتحول إلى أسطح جليدية متجمدة، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية.

تبين الصحيفة أن مير قرر إجراء جولة حول الولاية وتصوير الطبيعية البيئية الجليدية للولاية قبل أن يعصف بها التغير المناخي ويغير من شكلها.