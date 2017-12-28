بشرى سارة لمشجعي كأس العالم 2018 في روسيا

مشروع القانون الجديد، الذي سيسهل حركة السفر للراغبين بحضور البطولة والدخول إلى الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة “فيزا”.ويتطلب الأمر حيازة بطاقة مباراة و”جواز المشجع” فقط، بشكل إلكتروني أو ورقي، حسب ما ذكرالمكتب الصحفي لمجلس الوزراء.

وسيسمح القانون الجديد لحامل هذه الوثائق بالحضور إلى روسيا قبل بدء البطولة بـ10 أيام في حال أراد، ويجب مغادرة الأراضي الروسية مع انتهاء آخر مباراة في البطولة.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.