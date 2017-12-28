أوشكا على الموت بسبب مقطع فيديو

بواسطة / بتاريخ 2017-12-28 في 10:46 ص /
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أوشك شاب وفتاة من محافظة تومسك الروسية أن يفقدا حياتهما أثناء تصويرهما لمقطع فيديو يظهر قيامهما بقفزة خطيرة من مكان مرتفع.

وقعت الحادثة، في 24 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة سيفرسك بمقاطعة تومسك بروسيا، حين حاول شاب وصديقته تصوير مقطع فيديو يظهر قفزهما مستعينين بحبل مطاطي من أعلى جسر مرتفع، يقع فوق نهر متجمد، لكن خطأهما في تقدير طول الحبل تسبب بارتطامهما بجليد النهر بقوة كبيرة، كادت تودي بحياتهما.

وفي تعليق على الحادثة المؤلمة، قالت قناة tv2 الروسية: “الصدمة التي تعرض لها الشابان نتيجة الحادثة تسببت بإصابتهما بكدمات وكسور خطيرة، ويخضعان حاليا للعلاج في أحد المشافي المحلية، في حين تتابع الشرطة تحقيقاتها في القضية لمعرفة ما إذا كان الحادث مجرد صدفة أو أن أحدا تعمد إيذاءهما وغير طول الحبل”.

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