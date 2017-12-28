انفجار في العاصمة الأفغانية كابول يوقع أربعة قتلى وستة جرحى

قتل اربعة أشخاص على الاقل واصيب ستة آخرون في انفجار بالقرب من مسجد ومركز اعلامي في كابول الخميس، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش “لا نعرف من المستهدف في الهجوم فهناك مسجد وشركة اعلامية” على مقربة من موقع الانفجار، بينما اشارت وزارة الصحة في حصيلة اولية الى سقوط اربعة قتلى وستة جرحى.

واضاف ان “معلوماتنا الاولية تشير الى مقتل خمسة اشخاص واصابة ستة لكن هذه الحصيلة قد تتغير”.

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان انفجارا ثالثا، ما أوحى بان الاعتداء ما زال متواصلا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت حصيلة اولى من اربعة قتلى وستة جرحى، لكن اداريا في مستشفى اعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا الى مؤسسته بينهم خمسة في حال الخطر.

كما أظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الصوت الافغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الارض.