برواز دبي يفتح أبوابه للجمهور في الأول من يناير 2018

يعد مشروع برواز دبي من المشاريع الفريدة والذي تحرص بلدية دبي على تنفيذه ليكون أيقونة جمالية ومعلمًا معماريًا حضاري يربط الماضي بالحاضر ويستعرض رؤى الحكومة لمستقبل دبي. كما يعد منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمقيمين على حد سواء، حيث يتوقع أن يجذب ما يقارب مليوني سائح سنوياً، بتكلفه مالية تقدر بنحو 250 مليون درهم، وهو عبارة عن «برواز» أو «إطار» متكامل زجاجي وشفاف، يبرز معالم الإمارة ويؤطرها بشكل فريد، وتكون هيئته على شكل برواز بأربع جهات متساوية القياس، إذ يبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وبعرض 93 متراً ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم ومن علو شاهق، بحيث ينقل من جهة: الأبراج والمباني الشاهقة باتجاه شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تطل الجهة الثانية من البرواز على معالم لمناطق ديره، أم هرير والكرامة، والتي ترمز إلى دبي القديمة، حيث يوصف بالتحفة المعمارية والهندسية التي تزين منطقة وحديقة زعبيل بهندستها الراقية وشموخها كشموخ نخلة تمتد جذورها في أعماق أرضنا الطيبة.

وقد تم تصميم الضلع الأرضي للبرواز ليضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة ومعلومات عن ماضيها وحاضرها، وعرض لكل ما يتعلق بمدينة دبي القديمة والحديثة، باستخدام أحدث وسائل العرض وبالشكل الذي يسهم في خلق بيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، وينتهي الطابق الأرضي إلى مصعد بانورامي للصعود عبر ضلع البرواز للوصول إلى الطابق العلوي وهو الضلع الأفقي العلوي المصمم بأرضيات زجاجية، إضافة إلى الجوانب الزجاجية والتي تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة دبي من كل الجهات، ويمكن للزائر رؤية دبي على الواقع لا من خلال الصور والأفلام الوثائقية فقط، بل يمكنه رؤيتها مباشرة بالاستمتاع إلى النظر إلى برج خليفة والمنطقة الواقعة حوله، والمشروعات البحرية الكبرى، والمراكز التجارية الضخمة، والشوارع العامرة، كما يمكنه من خلال الجهة الأخرى رؤية دبي القديمة، جهة ديره ومنطقة الكرامة، ثم الاستمتاع بالمنظر العام للمكان والاستراحة في المقهى، ومن ثم النزول عبر الضلع الآخر بمصعد بانورامي أيضاً.

ويراعي المشروع من حيث التصميم سهولة الحركة والمرونة العاليتين في تصميم الفراغات، بحيث يستوعب المبنى المتغيرات والتطورات المستقبلية الحاصلة في هذا النوع من الأبنية، إضافة إلى الشكل المميز للمبنى واللافت أيضاً، إذ يعد بشكله وتصميمه أحد أكثر المباني فرادة على مستوى العالم من ناحيتي الهدف والتصميم، ونظراً لوقوع المشروع ضمن حديقة زعبيل فقد تمت مراعاة أن يسهم المبنى في تطوير البيئة العمرانية للمنطقة وأن يشكل معلماً بارزاً فيها، وإضافة ملموسة للتطورات الحاصلة في الإمارة، بعد أن تمت دراسة كل المحددات والعوامل التي من شأنها أن تؤثر في تصميمات المبنى كالعلاقة التكاملية بين المبنى وما يجاوره والمحاور البصرية وزوايا النظر.

كما أن أسعار تذاكر دخول مشروع «برواز دبي» هي 50 درهماً للكبار و20 درهماً للصغار، ويقصد بالصغار كل من زاد عمره على ثلاث سنوات وحتى 12 سنة، أما كبار السن وأصحاب الهمم فالدخول مجاني بالإضافة إلى عدد 2 من مرافقي أصحاب الهمم، وسيتم استقبال الجماهير من بداية عام 2018 من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 7:00 مساء خلال شهر يناير.

ويضم المشروع ردهة البرواز. وتضم مقتنيات في دور الميزانين من البرج “البرواز” والتي تضم شاشات تفاعلية للجمهور للاستمتاع بمشاهدة معالم دبي التاريخية والحديثة والتعرف إلى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق وإنجازاتها ماضيا وحاضرا.

ويذهب الزائر في رحلة مع الزمن الجميل ابتداء من دور الميزانين وهي تجربة يعيشها الزائر تمثل تاريخ وماضي دبي القديمة.

كما يضم الجسر العلوي في برج البرواز والذي يمثل حاضر دبي المتجدد حيث شاهد سموه معالم دبي القديمة والحديثة من الجهات الأربع خلال عبوره الجسر الشفاف الذي يمكن الزائر أن يستمتع بمناظر دبي الخلابة بالعين المجردة.

على الجانب الآخر من مستوى الميزانين في البرج إذ يمكن مشاهدة معرض “دبي المستقبل” من خلال عرض تصور متطور لمدينة دبي حتى الخمسين عاماً القادمة من الآن.

ويختتم الزائر جولته بالمرور بمعرض الهدايا التذكارية الذي يتيح للزائر شراء هدايا تذكارية لعائلته وأصدقائه تحمل صور البرواز ومرافقه.

ومن الجدير بالذكر بأن مجمل المشاريع التطويرية السياحية منها والتنموية والثقافية تصب في خدمة الوطن والمواطن وتشكل مصدر فخر واعتزاز لأجيال دولتنا المتعاقبة وهي في الوقت ذاته تعزز مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني وتهيئة فرص عمل جديدة للشباب من جيل المستقبل.

وقد تم تصميم الضلع الأرضي للبرواز ليضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة ومعلومات عن ماضيها وحاضرها، وعرض لكل ما يتعلق بمدينة دبي القديمة والحديثة، باستخدام أحدث وسائل العرض وبالشكل الذي يسهم في خلق بيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، وينتهي الطابق الأرضي إلى مصعد بانورامي للصعود عبر ضلع البرواز للوصول إلى الطابق العلوي وهو الضلع الأفقي العلوي وستكون أرضياته زجاجية، إضافة إلى الجوانب الزجاجية والتي تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة دبي من كل الجهات، ويمكن للزائر رؤية دبي على الواقع لا من خلال الصور والأفلام الوثائقية فقط، بل يمكنه رؤيتها مباشرة بالاستمتاع إلى النظر إلى برج خليفة والمنطقة الواقعة حوله، والمشروعات البحرية الكبرى، والمراكز التجارية الضخمة، والشوارع العامرة، كما يمكنه من خلال الجهة الأخرى رؤية دبي القديمة، جهة ديره ومنطقة الكرامة، ثم الاستمتاع بالمنظر العام للمكان والاستراحة في المقهى، ومن ثم النزول عبر الضلع الآخر بمصعد بانورامي أيضاً

و يراعي المشروع من حيث التصميم سهولة الحركة والمرونة العاليتين في تصميم الفراغات، بحيث يستوعب المبنى المتغيرات والتطورات المستقبلية الحاصلة في هذا النوع من الأبنية، إضافة إلى الشكل المميز للمبنى واللافت أيضاً، إذ يعد بشكله وتصميمه أحد أكثر المباني فرادة على مستوى العالم من ناحيتي الهدف والتصميم، ونظراً لوقوع المشروع ضمن حديقة زعبيل فقد تمت مراعاة أن يسهم المبنى في تطوير البيئة العمرانية للمنطقة وأن يشكل معلماً بارزاً فيها، وإضافة ملموسة للتطورات الحاصلة في الإمارة، بعد أن تمت دراسة كل المحددات والعوامل التي من شأنها أن تؤثر في تصميمات المبنى كالعلاقة التكاملية بين المبنى وما يجاوره والمحاور البصرية وزوايا النظر.