مستشفى راشد ينقذ حياة مواطن يعاني من مرض الكرون

تمكن أطباء مستشفى راشد من انقاذ حياة مريض مواطن في العقد الثاني من العمر كان يعاني من التهاب حاد في بطانة الجهاز الهضمي (الكرون) .

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة (جراحات المناظير والسمنة) بمستشفى راشد ان المريض حضر الى قسم الطوارئ بمستشفى راشد وهو يعاني من انسداد شديد في الجزء الأيمن من القولون، والتصاقات شديدة، ووجود وصلات داخليه بين الأمعاء الدقيقة وأجزاء من القولون، اضافة الى خسارة شديدة في الوزن وصلت الى 20 كيلوغرام تقريبا، حيث باشر الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض وتم وضع المريض لمدة ثلاثة أسابيع على التغذية الوريدية، ورفع المناعة، تمهيدا لإجراء عملية جراحية بالتنسيق بين فريق جراحة المناظير وفريق الجهاز الهضمي بالمستشفى.

وقال الدكتور المرزوقي ان العملية التي استغرقت ثلاث ساعات تم اجراؤها بتقنية المنظار الجراحي التي تعد من التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث قام الأطباء بفصل الوصلات عن طريق المنظار واستئصال منطقة الانسداد والالتصاقات الشديدة، وعمل وصلات جديدة دون الحاجة إلى الشق الطولي المتعارف عليه في العمليات التقليدية.

واوضح ان العملية تكللت بالنجاح التام دون أية مضاعفات والمريض غادر المستشفى في اليوم الثالث للعملية وهو بصحة جيدة.

واشار الدكتور المرزوقي الى النجاحات التي حققها مستشفى راشد في استخدام تقنية المنظار الجراحي حيث الاستعانة بهذه التقنية لإجراء اكثر من 20 حالة تتعلق بأمراض القولون.

وقال الدكتور المرزوقي ان داء الكرون يمكن ان يحدث في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ابتداء من الفم وحتى الشرج، ولكنه اكثر شيوعا في الجزء الأخير من الامعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة .

واشار الدكتور المرزوقي الى عدم وجود سبب واضح لهذا المرض ولكن بعض الابحاث والدراسات الطبية تشير الى مجموعة من العوامل التي قد تتسبب في هذا المرض مثل: العامل الوراثي، ووجود مشكلة في جهاز المناعة مما يجعله يهاجم البكتيريا أو الجراثيم المفيدة في الأمعاء، والتدخين حيث تكون الأعراض عند المدخنين أكثر شدة من غير المدخنين.