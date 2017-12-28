“طرق دبي” تنفذ تحويلة مرورية من جسر القرهود باتجاه الميناء وبالعكس

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي مساء يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2017 المرحلة الثانية من التحويلة المرورية الممتدة من شارع الشيخ خليفة باتجاه دوار المركز التجاري وبالعكس، ومن جهة القرهود باتجاه الميناء مرورا بشارع الشيخ راشد وبالعكس، بطولٍ إجمالي يبلغ نحو 4 كيلومترات، مع المحافظة على نفس عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة دون التأثير سلباً على السعة المرورية المتاحة حاليا وتفاديا لأي ازدحامات محتملة.

وأوضحت الهيئة، أنه تم وضع خطة متكاملة للتحويلات المرورية القائمة على شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة في الاتجاهين، لتكون ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ الاعمال المتبقية من المشروع حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وحرصاً على ضمان انسيابية حركة السير، وأنه من المتوقع أن تبقى التحويلة قائمة حتى أواخر أبريل من عام 2018، من خلال فصل منطقة العمل بشكل كامل، بهدف تقليل الإزعاج قدر الإمكان عن مستخدمي الطريق والمقيمين في المناطق المجاورة، وأن التصميم الهندسي للتحويلات المرورية المؤقتة مطابق لمواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي، مع توفير الإنارة الكافية طبقاً للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه.

وأضافت: إنه سيتم استخدام تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية على التقاطع وبالاتجاهات كافة مع تأمين حركة الالتفاف الخلفي للمركبات لضمان سلامة حركة السير على شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ راشد أثناء تنفيذ واستكمال باقي اعمال المشروع الجاري، لتطوير وتحسين الحركة المرورية على تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال تطوير المشروع متواصلة وتم الانتهاء من تنفيذ معظم أعمال الجسور والأنفاق ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ خليفة للقادمين من وإلى منطقة الكرامة دون الحاجة للانتظار على الإشارة الضوئية، مع إنشاء نفق بسعة أربعة مسارات لخدمة الحركة المرورية المتجهة من وإلى ميناء راشد مرورا بشارع الشيخ راشد، بالإضافة إلى جسر من مسرب واحد تم إنجازه في وقت مبكر من أعمال المشروع وذلك لتأمين الحركة المرورية الحرة للقادمين من شارع زعبيل الى شارع الشيخ راشد بالاتجاه الى الغرب (الميناء).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير هذا التقاطع يمثل المرحلة الأولى من مجموعة المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها على محور الشندغة، وذلك ضمن الدراسة والخطة المتكاملة التي وضعتها الهيئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المركبات الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الازدحام في التقاطع.

وتناشد الهيئة مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور واتباع الإشارات الإرشادية واللوحات التحذيرية مع ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة لضمان تنقل آمن وسهل للجميع.