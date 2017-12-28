“شرطة الشارقة” تطلق باقتها الرابعة من الأرقام المميزة للوحات السيارات

بواسطة / بتاريخ 2017-12-28 في 3:56 م /
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أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الامارات للمزادات عن إطلاق باقتها الرابعة من الأرقام المميزة للوحات السيارات من خلال البيع المباشر وتتضمن 119 رقم بواقع 104 لوحة رباعية و15 لوحة خماسية ، وهي المرة الرابعة التي يتم طرح أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر إلى الجمهور في إمارة الشارقة.

وبإمكان المتعاملين الإطلاع على الأرقام المعروضة للبيع المباشر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الامارات للمزادات أو من خلال تحميل التطبيق المجاني للإمارات للمزادات المتوفر على أبل ستور أو جوجل بلاي أو زيارة مركز خدمة عملاء لشركة الإمارات للمزادات في مبنى إدارة ترخيص الآليات والسائقين – منطقة الرمثاء – في إمارة الشارقة.

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