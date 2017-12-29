الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 29 / 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 30 / 12 / 2017

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا،وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة

لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة جنوبا وغربا.

حركة الرياح

شمالية شرقية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل 36 كم/ساعة أحيانا على البحر.

الطقس المتوقع خالل اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة صباح يوم األحد، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي و بحر عمان