أتلتيكو مدريد : لن نحرم العالم من مشاهدة غريزمان وكوستا معاً

أكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد، ميغل أنخل خيل مارين، اليوم الخميس، أن النادي “سيبذل الجهود مجدداً” الصيف القادم، حتى يبقى الفرنسي أنطوان غريزمان مع الفريق، على الرغم من اعتباره أن هذا الأمر يعتمد على اللاعب نفسه.

وقال خيل في تصريحات لقناة (ميغا) المحلية أثناء مشاركته في فعالية رياضية: “بذلنا الصيف الماضي جهوداً تفوق القدرة الفعلية للأتلتي حتى يبقى، وسنعود لبذل الجهود مجدداً الصيف القادم، من المستحيل أن يرحل قبل الصيف المقبل”.

وأكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد أن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي يبلغ 200 مليون يورو حتى يوليو (تموز) القادم.

وتابع أن “الأتلتي لا يريد بيعه ولا الآن ولا في الصيف، هو لاعب هام جداً بالنسبة لنا وتطور كثيراً معنا وتطورنا معه، الهدف هو مواصلة التطور معاً، أود أن يستمر معنا”.

وذكر خيل بأن النادي بذل جهداً كبيراً من أجل الجمع بين غريزمان والمهاجم البرازيلي الإسباني دييغو كوستا في الفريق، بعد أن استقدم “الروخيبلانكوس” هذا الأخير من تشيلسي أوائل الموسم الجاري، دون أن يشارك في مباريات مع الفريق حتى الآن بسبب العقوبة المفروضة على النادي المدريدي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتقضي بحرمان الأتلتي من ضم لاعبين جدد حتى أول يناير (كانون الثاني) 2018.

وقال المسؤول الرياضي إن “الجمع بين أنطوان ودييغو كوستا في الفريق كلفنا الكثير، اللعب سوياً سيكون أمراً جيداً لهما ورائع بالنسبة لأتلتيكو مدريد”.

كما تحدث خيل عن المدير الفني للأتلتي، الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي أكد أن الروخيبلانكوس “هو مكانه في العالم”، معرباً عن أمله في أن يستمر لمزيد من السنوات مع الفريق.