فندق “باهي عجمان” يكشف عن عروض مميزة على المأكولات والأمسيات

يرحب فندق باهي قصر عجمان، تحت إدارة شركة أتش أم أتش، بكم في العام الجديد مقدماً لكم بعض العروض الرائعة في مطاعمه. سواء كنت تبحث عن عشاء أنيق، أمسية تستمتع فيها بالإسترخاء أو بعض المرح مع العائلة، هناك الكثير مما يثير حماسك في مطاعم الفندق الخاصة طوال الشهر. استفد من العروض الممتازة وتمتع بقوائم لا تقاوم. لقد حان الوقت لتجاوز قرارات النظام الغدائي في العام الجديد واختبر أفضل ما في فن الطهي!

مهرجان يوم كعكة الشوكولاته

تذوق الأطباق الحلوة الشهية يوميا من فندقنا من قائمة شوكولاته بعد الظهر واحتفل بمهرجان يوم كعكة الشوكولاته على مدار الشهر من الساعة 15:00 إلى 18:00 مساء كل يوم في قاعة اللوبي (الموجودة بالطابق الأرضي)

ليالي التيبانياكي

إنها ساعة التيبانياكي! تذوق السوشي الحار أو الساشيمي الشهي المتنوع وتمتع بتجربة مطعم حاصل على جوائز في “بيت التنين” (الواقع في الطابق الأول)

أيام السبت للكعوب العالية

ندعو السيدات إلى تجربة شرقية مع شيشة مجانا كل سبت في قاعة نجوم (الواقعة في الطابق الثاني)

برانش باهي الكبير

كل جمعة من 1300 – 1600

في المطعم المفتوح طوال اليوم

48 ساعة من التجهيزات، 48 شيف، 48 كجم من اللحوم والمأكولات البحرية، مراكز الطهي المباشر وأكثر من 48 طبق من مجموعة من المطابخ من كافة أنحاء العالم. تقدم في كميات صغيرة لتمنحك أفضل جودة وأصالة. برانش باهي الكبير يقام كل جمعة في مطعمنا المفتوح طوال اليوم في باهي قصر عجمان. سوف نقدم برانش فاخرا يعتبر واحدا من أكبر ما تقدمه المدينة مع أفضل سعر

سو-سي-شا

كل خميس من الساعة 1830 – 2300

في بيت التنين

بينما تستمتع بمشهد الغروب على الخليج العربي، تمتع أيضا بتشكيلة من بوفيه السوشي مع 12 نوعا مختلفا وتدلل من الاختيارات من المأكولات البحرية المتنوعة المطهوة على شواية التيبانياكي الوحيدة في عجمان. حلويات مستوحاة من المطابخ الآسيوية من صنع الفندق ومشروبات غازية بلا حدود. عرض الكومبو الفريد من نوعه لأول مرة تسمع عنه (سو-سي-شا) مقابل 179 درهم.

ليلة بهارات

كل جمعة من الساعة 1830 – 2230

في المطعم المفتوح طوال اليوم

مرحبا بك في رحلة بين 22 دولة من خلال حاسة التذوق، بوفيه فاخر يضم أشهى الأطباق من المغرب إلى المشرق والخليج العربي.

ايطالية

كل سبت من الساعة 1830 – 2230

في المطعم المفتوح طوال اليوم

تمتع ببيتزا مخبوزة في الفرن الحجري، باستا من صنع الفندق من مراكز حية لطهي الباستا، اختيارات متعددة من الخضروات الطازجة من بار السلطات الإيطالية وحلويات شهية من مركز الحلويات الفخم.

آسيوية

كل ثلاثاء من الساعة 1830-2230

في المطعم المفتوح طوال اليوم

تمتع بمطبخ آسيوي مع ديكور شرقي كل ثلاثاء في مطعمنا المفتوح طوال اليوم

فندق باهي قصر عجمان، تحت إدارة شركة اتش أم أتش – إدارة الضيافة القابضة، ملاذ بديع الجمال يتمتع بموقع مناسب على بعد 22 كم من مطار دبي الدولي و11 كم من مطار الشارقة الدولي. هذا المخبأ الجذاب، مقام على شاطيء خاص، وهو منتجع تراثي له روح عصرية. يوفر المنتجع مستوى غير مسبوق من الفخامة، مع مشاهد آسرة للخليج العربي مما يجعل منه مقصدا في حد ذاته. ومن خلال التوازن الدقيق بين الخدمات عالمية المستوى والضيافة العربية الأسطورية، يضم المنتجع 254 غرفة، جناحا وشقة فندقية كاملة الخدمات، مجموعة متميزة من المطاعم والقاعات، أماكن رائعة للاجتماعات والمناسبات منها أكبر قاعة حفلات في الإمارات الشمالية مثالية لحفلات الزواج والمؤتمرات، وكذلك مجموعة كبيرة من اختيارات الترفيه والنشاط في نادي لايف ستايل كلوب الذي يضم سبا ومنشأة للياقة بها أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. تجربة ساحرة تنتظرك هنا.

للمزيد من المعلومات حول الفندق، رجاء زيارة الموقع:http://www.bahiajmanpalace.com أو https://www.hmhhotelgroup.com/subscribenow