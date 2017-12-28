فندق ياس ڤايسروي أبوظبي يعلن عن خصومات تصل لـ35% في مطاعمه واستراحاته

مع اقتراب موعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في شهر يناير، أعدّ فندق ياس ڤايسروي باقةً من العروض المميزة في مطاعمه واستراحاته ومنتجعه الصحي. وبذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب الطعام الاستثنائية أو قسط من الدلال والمرح والعديد من العروض الأخرى المذهلة للتوفير والاستمتاع بأروع التجارب.

سارِع إذاً إلى تنزيل تطبيق ياس ڤايسروي من “أبل” و”بلاي ستور” واستفد من عروض حصرية على هاتفك الجوّال كالحسومات الفورية، وعرض “اشترِ قسيمةً للبرانش واحصل على الثانية مجاناً”، ناهيك عن حسم بنسبة 25% على علاجات السبا وغيرها.

كما أنّ الضيوف الذين يستخدمون التطبيق للانضمام إلى يام كلوب وبرنامج ولاء العملاء لمطاعم الفندق سوف يحظون بحسوماتٍ في أحد المطاعم ليتذوّقوا أطباقاً من مختلف أنحاء العالم. كلما زادت تجارب الطعام زاد التوفير. استفد من حسم 15% على الزيارة الأولى، و25% على الزيارة الثانية، و35% على الزيارة الثالثة وهلمّ جراً.