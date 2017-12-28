إكسبو الشارقة يستضيف معرض “تنزيلات تصفية الشتاء” بخصومات تصل إلى 80 %

افتتح اليوم “معرض تصفية الشتاء 2017” الأول من نوعه في مركز إكسبو الشارقة، والذي تنظمه شركة “ليز للمعارض”، حيث يقدم المعرض الذي يستمر على مدى اربعة أيام حتى “31 ديسمبر الجاري” تخفيضات ضخمة على افضل العلامات التجارية والأزياء والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، من خلال تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات تصل إلى 80%.

وتتوقع الشركة المنظمة ازدياد عمليات الشراء قبيل البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من شهر يناير 2018، حيث يمكن للمتسوقين استكشاف واختيار أفضل المنتجات بأفضل الأسعار في مكان واحد.

ويحرص “معرض تصفية الشتاء 2017” على توفير الوقت والجهد للمتسوقين من خلال احتضانه للعديد من الخيارات في مكان واحد والحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، حيث يضم المعرض مجموعة من محلات التجزئة الكبرى من بينها “إي إي سونز”، “لاكوست” و”مجموعة كوزموس”، إضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وتسهم احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة بزيادة مبيعات المعرض، فضلاً عن تواجده في مكان مميز يسهل الوصول إليه من مقيمي إمارة الشارقة والقادمين من الإمارات الشمالية لاقتناء العلامات التجارية المفضلة لديهم بأفضل الأسعار.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، برسوم دخول 5 دراهم للشخص الواحد ودخول مجاني للأطفال.