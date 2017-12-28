إطلاق “مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء” لدعم الطاقات الشابة المتميزة

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء “مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء” لدعم الطاقات الشابة المتميزة في الوكالة من خلال توفير منصة لطرح أفكارهم الإبداعية في مجال الفضاء والارتقاء بها إضافة إلى تبادل الرؤى والطموحات للقطاع عبر جلسات العصف الذهني.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم اليوم في مقر وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين والموظفين.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي إن إطلاق المجلس يأتي تجسيدا لجهود الوكالة الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي الطموح من ريادة مستقبل قطاع الفضاء وتفعيل مساهمتهم في تحقيق رؤى الدولة حيث تأتي هذه المبادرة في إطار “مئوية الإمارات 2071″ التي تستهدف تمكين الإنسان من إطلاق مواهبه وقدراته لخدمة الوطن في مختلف القطاعات بما يعزز مكانة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الفضاء الإماراتي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات البشرية الوطنية وأفضل المواهب المتخصصة والشابة منها ..لافتا إلى أن الوكالة تضم نخبة من أبرز العقول التي جذبتها بفضل طبيعة المشاريع الفريدة التي سيكون لها انعكاس كبير على تحقيق توجه الدولة المستقبلي في مجالات مختلفة مثل الفضاء والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة وملفات الصناعات والعلوم والمهارات المتقدمة وهي المجالات التي تستقطب عادة الشباب الإماراتي المدفوع بشغف التحدي وإيجاد الحلول المبتكرة.

وذكر معاليه أن المجلس يمثل بيئة محفزة لهذه العقول الشابة لطرح الأفكار والوصول إلى آليات توظيفها بالشكل الأمثل.

وأكد معاليه في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء الإمارات” “وام” أن قطاع الفضاء ملهم للشباب وهذه المبادرة توفر حلقة للشباب من أجل طرح افكارهم ورؤيتهم في هذا القطاع الحيوي ..مشيرا إلى انه خلال الفترة المقبلة نعتزم إنشاء مجلس أوسع يشمل كافة المعنيين في قطاع الفضاء.

وشدد معاليه على أهمية ربط الشباب بقطاع الفضاء في هذه المرحلة العمرية ..مشيرا إلى أن شباب الوطن سيرسمون الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه أكد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي أهمية إطلاق مثل هذا النوع من المبادرات على الصعيد الوطني كونها توفر منصة للشباب تدعم أفكارهم الخلاقة ورؤيتهم المستقبلية لقطاع الفضاء الوطني مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التزام الوكالة في دعم الشباب على التعلم والتطور في المجالات الفضائية والعلمية المتخصصة.

وأشار إلى أن الطبيعة الحيوية للمجلس من شأنها تسهيل عملية إيصال رسالة الشباب إلى مجتمع الفضاء الوطني والعالمي والتأكيد على دورهم بوصفهم عماد مستقبل هذا القطاع والعنصر الأساسي في ضمان وصوله إلى أهدافه خاصة وأن البيئة الحالية في الدولة تضع هذه المسؤولية الهامة في الارتقاء بمقدرات القطاع بين أيديهم.

من جهته قال المهندس حامد عبدالله فدعق منسق المجلس إن الشباب يمتلكون طاقات هائلة قادرة على الإسهام بشكل مباشر في رقي أي أمة من خلال صفات الطموح والإصرار والعزيمة التي يتحلون بها ويأتي إطلاق هذا المجلس لتوفير منصة ترعى أفكارهم المختلفة وتساعدهم حتى تحويلها من المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والعلمية والبحثية في الدولة.

ويهدف “مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء” إلى تنمية قدرات قادة قطاع الفضاء المستقبليين من خلال ترسيخ ثقافة الفضاء بين الشباب عبر نشر المعرفة الفضائية فيما بينهم وتمكينهم في مختلف المجالات ذات الصلة إضافة إلى العمل كمنصة لإبراز التحديات التي تواجه القطاع من منظور شبابي والسعي نحو الوصول إلى حلول مناسبة لها عن طريق إطلاق الأفكار والمبادرات الشابة المقترحة فضلا عن كونه منبر للتواصل بين الشباب الشغوف بالفضاء للتعبير عن طموحاتهم واهتماماتهم.

يذكر أن الحفل شهد عددا من الفعاليات الجانبية من بينها التعريف بسيارة المستقبل الكهربائية من نوع “تيسلا” التي سيجري إرسالها للمريخ وكيفية الاستفادة من تقنياتها في الفضاء ومبادرة “المخيمات الفضائية” التي سيطلقها المجلس ليعمل من خلالها على تنظيم أنشطة وفعاليات تستخدم لتطوير تقنيات الفضاء إضافة إلى عرض لوحة تضم مجموعة من العبارات التحفيزية للشباب وقع عليها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وعدد من شباب الوكالة.

وشهد الحفل أيضا حضور المخترعة فاطمة الكعبي التي عرضت بعض من اختراعاتها إلى جانب عرض مجموعة من طلاب معهد مصدر نموذج لقمر صناعي مصغر وتم التقاط صورة جماعية بواسطة طائرة بدون طيار.