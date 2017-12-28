شاهد بالفيديو | “الملاكمة” .. تقليد غريب للتخلص من مشاكل العام الماضي في بيرو

بواسطة / بتاريخ 2017-12-28 في 7:57 م /
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جرت في ليما، عاصمة بيرو، صدامات عنيفة احتفالا بعيد الميلاد، في تقليد عريق في جبال الأنديز حيث يتلاكم الناس في طقوس للتّخلص مشاكل العام المنصرم.

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