شاهد بالفيديو | “الملاكمة” .. تقليد غريب للتخلص من مشاكل العام الماضي في بيرو

جرت في ليما، عاصمة بيرو، صدامات عنيفة احتفالا بعيد الميلاد، في تقليد عريق في جبال الأنديز حيث يتلاكم الناس في طقوس للتّخلص مشاكل العام المنصرم.

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