شاهد بالفيديو | “الملاكمة” .. تقليد غريب للتخلص من مشاكل العام الماضي في بيرو
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2017-12-28 في 7:57 م /
جرت في ليما، عاصمة بيرو، صدامات عنيفة احتفالا بعيد الميلاد، في تقليد عريق في جبال الأنديز حيث يتلاكم الناس في طقوس للتّخلص مشاكل العام المنصرم.
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