شاهد بالصور | أغرب تماثيل الميادين حول العالم

تشكل التماثيل والنصب العامة في الأحياء والميادين جزءا من من ثقافة البشرية على مر العصور، إذ تحاول الكثير من الدول والمدن جعل من التماثيل العامة رموزا لها تنقل ثقافتها وكذلك تقدمها.

من مارسيليا إلى مالبورن ومن فرانكفور إلى نيويورك وحتى جنوب إفريقيا، تقام العديد من النصب والتماثيل العامة، بعضها ذات طابع ثقافي وأخرى غريبة.

ورصد موقع “أشيتكتورال ديجيست” الأمريكي المختص بالمعمار أغرب التماثيل العامة الموجودة في الدول حول العالم، والتي تحمل بعضها أفكار فلسفية، في حين آخرى تبدوا غريبة وبعيدة عن التصديق.

1- تمثال “قوة الطبيعة” الموجود في العديد من المدن حول العالم ومن تنفيذ الفنان الإيطالي لورنزو كين.

2-تمثال فرانز كافكا: الذي صممه النحات التشيكي جاروسلاف رونو والمستوحى من مشهد في أول رواية للأديب كافكا تحت عنوان “أمريكا”. ويقع التمثال في مدينة براغ.

3-المسافرون : للفنان الفرنسي برونو كاتالونو المقام في مارسيليا بفرنسا.

4- الأحذية على نهر الدانوب بالمجر من تصميم الفنان كان تاجاياند جيولا.

5-الجيل الأول للفنان تشونج فاه تشيونج على نهر سنغافورة في سنغافورة.

6- العنكبوت المخيف أمام متحف جوجنهيم في بيلباو بأسبانيا، وييلغ طوله 30 قدم من تصميم الفنانة لويز بورجواز، والذي أردت من خلال هذا التمثال إظهار معاناتها خلال طفولتها.

7- بوابة السحاب لأنيش كابور في حديقة ميلينيوم بشيكاغو.

8- جسر الملعقة “سبون بريدج” في حديقة مينابوليس جاردن بولاية منيسوتا من تصميم الفنانين كليس أولدنبرج وكوزجي فان بروجن.

9- “مشبك الملابس” في سيتي هال بولاية فلاديلفيا من تصميم كليس أولدنبرج أيضا.

10- تمثال Popped up للفنان المجري إرفين لورانث هارفي، ويقع خارج سوق الفن في بودابست.

11- نيلسون مانديلا للفنان ماركو سيانفانلي في مدينة هويك بجنوب إفريقيا.

12- الحوت الرقمي للفنان دوجلاس كوبلاند في مدينة فانكفور بكندا.

13- زهرة البالون في مركز التجارة الدولي الجديد في مدينة نيويورك، للفنان لاري سيلفرستين.

14- أحصنة الموستان للفنان روبرت جلين، وهو تمثال برونزي مقام في مدينة لاس كوليناس بولاية تكساس الأمريكية.

15- شظية معمارية للفنان بيتروس سبرونك في مدينة مالبرن باستراليا أمام مكتبة فيكتوريا.

16- السلاح المعقود للفنان كارل فريدريك رويترزوارد ويقع بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويمثل الأمل في مستقبل بعيدا عن العنف.

17- ميتال مورفوزيس للفنان ديفيد كارني في مدينة براغ بالتشيك.

18- حرية للفنان زينوس فروداكيس في ولاية فلاديلفيا.

19- إبهام اليد للفنان الفرنسي سيزار بالداكسين، من البرونز أمام متحف مركز بومبيدو للفن المعاصر في باريس بفرنسا.

20- حلم ألبرتا للفنان الإسباني جاوم بلنسا في ألبرتا بكندا.