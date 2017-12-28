دراسة : فيتامين D يمنع حدوث الإجهاض

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تناول النساء الحوامل لفيتامين (د) وكذلك حمض الفوليك يمنع مضاعفات الحمل والإجهاض عن طريق أمرين رئيسيين فى المشيمة، فهو يعزز نمو الأوعية الدموية ويحسن وظيفة الخلايا المناعية.

ووفقًا لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، بحث العلماء فى جامعة برمنجهام، كيف يؤثر فيتامين «D» أو ما يطلق عليه اسم «فيتامين أشعة الشمس» على صحة المشيمة، التى تزود الأطفال الذين لم يولدوا بعد بالأغذية والأكسجين الحيوى من أمهاتهم.

واكتشف الباحثون أن الخلايا المناعية فى المشيمة تستجيب لفيتامين D، وتعزز التنمية الصحية للأجهزة الحيوية.

وقال «مارتن هويسون»، أستاذ الغدد الصماء ونائب مدير معهد الأيض ونظم البحوث فى جامعة برمنجهام الأمريكية، إن فيتامين D يمكن أن يكون له نتائج جيدة على العديد من الظروف، بما فى ذلك الارتفاع الخطير فى ضغط الدم أثناء الحمل، وربما الإجهاض.

وأشار البروفيسور «هيويسون» إلى أنه تم اكتشاف لأول مرة اختلافات تصرفات الخلايا المناعية فى المشيمة وفقًا لمستويات فيتامين (د) فى دم الأم، وبالتالى فإن تناول فيتامين (د) قد يحسن التنمية الصحية للمشيمة.

وينصح الباحثون النساء بتعاطى 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا، و10 ميكروجرام من فيتامين D.