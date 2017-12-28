سيّارات هيونداي وكيا ستزوّد بمساعد رقمي ذكي مع حلول 2019

تحدّثت كل من هيونداي وكيا عن رغبتهما في توفير مُساعد رقمي مُتطوّر داخل جميع السيّارات مع حلول 2019، على أن تُصبح جميعها مُتّصلة بالإنترنت مع حلول 2025.

وبدأت تلك الشركات بالتعاون مع SoundHound لتطوير مُساعد رقمي ذكي قادر على فهم ما ينطقه المستخدم لتنفيذ أوامره الصوتية أيًا كانت درجة تعقيدها، بما في ذلك التعليمات المُترابطة لفظيًّا.

وستكون تلك المساعدات قادرة على تنفيذ أوامر المستخدم لو طلب منها بجملة واحدة معرفة حالة الطقس وتشغيل الإضاءة الخارجية، فهي ستعامل كل جزء لوحده وستفهم مقصد المستخدم. كما ستكون قادرة على تقديم بعض البيانات مثل المواعيد القادمة أو حالة الطرقات.

وذكرت هيونداي أنها ستستعرض جزء بسيط من تلك الأنظمة خلال مشاركتها في معرض CES 2018، على أن تقوم بتوفير نفس النسخة في بعض السيّارات في كوريا الجنوبية في 2018 للتجربة فقط.