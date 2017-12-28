الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أدانت دولة الإمارات اليوم الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركز ثقافي مجاور في العاصمة الأفغانية كابول و أودى بحياة العشرات اغلبهم طلاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان لها إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة .. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله .

وجددت الوزارة دعوتها الى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الارهاب الخطيرة التى تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.