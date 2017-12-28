المصرف المركزي يرسل تعميماً للبنوك بعدم تغيير الرسوم الحالية نتيجة ضريبة القيمة المضافة

بواسطة / بتاريخ 2017-12-28 في 9:59 م /
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أرسل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعميماً اليوم إلى البنوك جاء به أنه لا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء حالياً عقب تطبيق الضريبة المضافة مطلع العام الجديد مشيراً إلى أنه يتعين على البنوك تحمل رسوم ضريبة القيمة المضافة عن العملاء لحين صدور تعليمات آخرى من المصرف ، وكانت بنوك داخل الدولة نوهت عبر رسائل نصية بأنها ستقوم بزيادة رسوم معاملاتها نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة .

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