جورج ويا أسطورة كرة القدم الأفريقية يفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا الخميس ان نجم كرة القدم السابق والسناتور جورج ويا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ 61,5 بالمئة من الاصوات مقابل 38,5 بالمئة لخصمه نائب الرئيسة جوزف بواكاي، بعد فرز 98,1 بالمئة من الاصوات.

وسيتولى ويا، نجم ناديي باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي في العقد الأخير من القرن الماضي، والافريقي الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، مهامه في 22 كانون الثاني/يناير 2018 خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من سبعين عاما في هذا البلد الناطق بالانكليزية في غرب افريقيا.