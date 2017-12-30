7 عيادات تخصصية لرعاية «الحوامل» بمستشفى «توام»

يستعد قسم النساء والتوليد والأمراض النسائية السرطانية بمستشفى توام، لإدخال تقنيات علاجية جديدة متطورة لتليفات الرحم، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يمكن السيطرة على المضاعفات المترتبة على المرض، بحسب الدكتور سعد غزال اسود استشاري أمراض النساء والتوليد والأمراض النسائية السرطانية رئيس القسم.

وأضاف: يوفر القسم 7 عيادات تخصصية متكاملة للعناية بالنساء الحوامل اللائي يعانين أمراض السكري، الغدد الصماء، وأمراض القلب، الكلى والكبد والأمراض العصبية المزمنة، والأمراض النسائية السرطانية، تحت إشراف فريق من الاستشاريين لتقديم خدمات صحية متميزة لهذه الحالات لزيادة ضمانات الوصول إلى ولادات سليمة وآمنة.

وأكد الدكتور سعد غزال اسود، حرص القسم على أن يواكب أحدث المستجدات العالمية بمجال تشخيص وعلاج هذه الأمراض، موضحاً أن مستشفى توام يوفر عيادات تخصيصية مجهزة لتوفير الرعاية الواجبة للنساء الحوامل اللائي يعانين أمراض الغدد الصماء بخاصة مرض السكري بمعرفة فريق من الأطباء الاستشاريين في تخصصات، السكري، والتوليد، وطب الأجنة، بالإضافة إلى إحصائيين بمجال التغذية والحمية الغذائية.

وأشار إلى أن قسم الأمراض النسائية السرطانية يستقبل النساء الحوامل اللائي يعانين أمراض الأورام المختلفة لتأمين حمل سليم وآمن، والوصول بهن إلى الخيار العلاجي الأفضل، بما يتناسب مع طبيعة الحالة، ويحافظ على حياة المريضة وجنينها.

وشهد قسم النساء والتوليد والأمراض النسائية السرطانية بمستشفى توام طفرة نوعية كبيرة في الآونة الأخيرة من حيث شمولية خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها للشريحة المستهدفة والتحسن الكبير الذي طرأ على مستوى هذه الرعاية وارتقائها وفقاً للتقنيات والعلاجات المتطورة المستخدمة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة.

وقال: يوفر القسم كافة الفحوص التشخيصية والعلاجات الحديثة للأمراض البولية عند النساء خاصة مرض (السلس البولي) بمعدلات شفاء 100%، كما يوفر أحدث أجهزة التصوير الجنيني بمجال طب الأجنة لتوفير ضمانات تشخيص دقيقة لأمراض الأجنة، وصولاً إلى الخيار العلاجي الأفضل في الوقت والمكان المناسبين.

ويوفر القسم علاجات حديثة ناجعة للآلام المزمنة والشديدة الناجمة عن الإصابة بالسرطان، بما في ذلك العلاج الدوائي لهذه الأمراض، وكذلك العناية التخصصية للحالات المتقدمة منها. ويعالج قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى توام وبكفاءة عالية حالات ارتكاز المشيمة المرضي، حيث يقوم القسم بالتعاون مع قسم الأشعة، وبنك الدم بتأمين أفضل العلاجات لهذه الحالات، تحاشياً للمضاعفات، كما يوفر رعاية صحية متميزة للنساء الحوامل اللائي يعانين أمراضاً أخرى مزمنة تؤثر على عملية الحمل.

وأشار إلى توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة يوفرها القسم للنساء اللائي يعانين الأمراض السرطانية بمرحلتي ما قبل وبعد الإصابة، والتي تصيب أو تتهدد الجهاز التناسلي للمرأة، لافتاً إلى أن القسم يوفر كافة أنواع العلاجات الحديثة، بما في ذلك العلاج الدوائي، الإشعاعي، والجراحي، وكذلك علاجات الأمراض الأخرى المزمنة عند هذه الشريحة من المرضى.