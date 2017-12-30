تدخلات الأهل ثالث أبرز أسباب تأجيج المشاكل الأسرية

تمثل التدخلات العائلية في الحياة الزوجية المسبب الثالث لتأجيج المشكلات بين العرسان، لا سيما عند عيشهما مع أسرة الزوج في المنزل أو في ملحق خاص به، حسب هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشدد مدير إدارة التلاحم الأسري الدكتور عبدالعزيز الحمادي على أهمية الاستقرار الأسري التام في الأعوام الخمسة الأولى من الزواج، لتكريس التفاهم بين الزوجين المنتميين إلى عائلتين مختلفتين، مع ضرورة التخفيف من التدخلات بينهما.

وأفاد الحمادي «الرؤية» بأن قُرب الأزواج الجدد من الأهل على الدوام يزيد أسباب وأشكال الخلافات الزوجية، خصوصاً عندما يتداخل اختلاف العادات والتقاليد بين الأسرتين.

وأبان أنه لا مناص من تدخل الأهل في كثير من الحالات بدافع حُسن النية غالباً، ولكن الحياة في منازل منفصلة يقلل جدياً حجم التدخل من قبلهم.

ودعا الأهل إلى عدم التدخل في حياة الأزواج الجدد، وترك أسلوب معيشتهم وحياتهم لهم، مبيناً أن الزوجين هما الأقدر على تنظيم حياتهما والسيطرة عليها، مبيناً أن الدور الحقيقي للأهل أن يكونوا «مفتاح خير» وقت المشاكل، وعدم وضع الزيت على النار.

وأضاف مدير إدارة التلاحم الأسري أن خطوات البناء في أي علاقة زوجية صعبة، لكن الهدم أسهل وأسرع، ومن الممكن أن تؤثر كلمة واحدة في أحد الطرفين فتتكفل بهدم عائلة.