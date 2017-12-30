آبل تُطوّر تقنية للتحكم بسرعة الشحن اللاسلكي لكل جهاز على حدة

أخّرت شركة آبل في إيصال الشحن اللاسلكي إلى هواتف آيفون. لكنها وبحسب آخر التقارير ترغب في توفير تقنيات فريدة من نوعها تسمح للمستخدم بتحديد سرعة شحن كل جهاز بحيث يُمكن منح الأولوية لجهاز دونًا عن الآخر.

وسجّلت الشركة برائتي اختراع بهذا المجال منذ شهر يوليو/تموز 2017، نشرهما مؤخّرًا مكتب براءات الاختراع الأمريكي تُظهران رغبة الشركة في إتاحة إمكانية تحديد شروط لشحن بعض الأجهزة بصورة أسرع من أجهزة أُخرى، وهذا بناءً على شروط مُحدّدة.

وقد يُصبح المستخدم قادرًا مثلًا على شحن جهاز ما لو كانت نسبة شحنه أقل من 30٪ بصورة أسرع من بقيّة الأجهزة الموضوعة على نفس صفيحة الشحن.

وستُطلق آبل مع بداية 2018 صفيحة للشحن اللاسلكي تحمل اسم AirPower، تسمح بشحن أكثر من جهاز في نفس الوقت قد تكون هي المعنية ببراءات الاختراع تلك.

أو قد تكون شائعات تعاونها مع شركة Energousصحيحة، فهي وبحسب بعض المصادر تعمل منذ 2014 مع الشركة لتطوير معيار شحن لاسلكي بعيد المدى. وبالتالي، قد يتم اعتماد تقنية WattUp الجديدة مع إتاحة إمكانية تخصيص سرعة شحن الأجهزة.