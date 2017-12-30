بالفيديو.. عاصفة جليدية تغطي مدينة كاملة بأمريكا

غطت العاصفة الجليدية التى ضربت مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مناطق واسعة بالمدينة بثلوج زاد ارتفاعها عن 65 بوصة (165 سنتيمترا)، مما تسبب فى إصابة المنطقة بالشلل، ودفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

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