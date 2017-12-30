بوتشيتينو يوجه رسالة إلى ريال مدريد بخصوص هاري كين

علق مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو على الأخبار التي تدعي اهتمام ريال مدريد بضم نجمهم هاري كين، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وطلب من المدرب الأرجنتيني تحديد قيمة مالية للنجم الإنجليزي بعد توقيع فيرجيل فان دايك ل لليفربول مقابل 80 مليون يورو.

حيث قال في مؤتمر صحفي: “من المستحيل وضع قيمة مالية له لأننا نريده هنا. كين لا يقدر بثمن، وهو خارج السوق..”

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، يفكر في رفع راتب كين لحمايته من إغراء النادي الملكي.

ويفرض كين نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم حيث أنهى عام 2017 كأفضل هداف برصيد 56 هدفا، متقدما على كريستيانو رونالدو (53)، وليو ميسي (54).