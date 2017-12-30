الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 30 / 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 31 / 12 / 2017

طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبر أحياناً ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ،وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – جنوبية غربية / 10 – 20 كم / ساعة خالل الصباح والليل ، تصبح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .

الطقس المتوقع خالل اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربي وفي بحر عمان.