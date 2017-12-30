راوندا تعفي مواطني الدولة من تأشيرات السفر المسبقة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية راوندا مذكرة تفاهم بشأن إعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية ومواطني راوندا حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول المسبقة للبلدين.

وقعت المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لويزي موشيكيوابو وزيرة الخارجية والتعاون وشؤون منظمة شرق افريقيا في جمهورية راوندا.

وأجرت معالي ريم الهاشمي – خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الرواندية في العاصمة كيغالي – مباحثات مع وزيرة خارجية رواندا حول عدد من المواضيع ولا سيما تلك التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات .

وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع رواندا وعبرت عن تقديرها للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها رواندا في مختلف مجالات التنمية ..مشيرة إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين لفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات.

وأشارت الهاشمي إلى حرص دولة الإمارات على دعم علاقاتها مع الدول الافريقية الصديقة وسعيها إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات التي تخدم جهود البناء والتنمية.

من جانبها أعربت الوزيرة الراوندية عن سعادتها بزيارة معالي ريم الهاشمي والوفد المرافق ..مؤكدة على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف الصعد خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك من خلال تفعيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال المختلفة بين الجانبين.