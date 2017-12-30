«مرور أبوظبي» تكثف الرقابة على الطرق خلال رأس السنة

تكثف مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية خلال احتفالات السنة الجديدة بأبوظبي لتوفير السلامة المرورية والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

ودعا العميد خليفة محمد الخييلي، مدير المديرية مستخدمي الطرق خلال الفترات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر إلى الانتباه ،والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة على الطرق واستخدام حزام الأمان من قبل السائقين والركاب، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات ، حفاظاً على سلامة الجميع .

واعرب عن أمله أن يكون العام الجديد دافعاً لـ “الالتزام بقانون السير والمرور “والحفاظ على حقوق الأخرين مستخدمي الطرق ،على نحو يعزز جهود شرطة أبوظبي في الوقاية والحد من مسببات وقوع الحوادث ، متمنياً للجميع السلامة خلال العام الجديد .