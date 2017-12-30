شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على منفذ جريمة سيتي سنتر مسقط

تمكنت شرطة عمان السلطانية من القبض على متهم استخدم السلاح الأبيض “سكين” في جريمة قتل نتج عنها وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت الشرطة في حسابها على تويتر انه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط تؤكد الشرطة وقوع الجريمة كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم والقضية قيد الإجراءات.

وكما تشير الشرطة إلى أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ( سكين ) وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم وفاة شخص وإصابة شخصين أخرين. كما تهيب الشرطة بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة.

وأكدت الشرطة بأن المتهم بارتكاب جريمة القتل في سيتي سنتر يحمل وثيقة تشير أنه مختلٌ عقلياً.