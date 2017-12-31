الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة و ارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 31/ 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 01 / 01 / 2018

طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – جنوبية غربية / 10 – 20 كم / ساعة خلال الصباح والليل ، تتحول إلى شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربي وفي بحر عمان.