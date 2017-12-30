ماتيتش يرغب بحراسة مرمى يونايتد

أبدى لاعب خط الوسط الصربي، نيمانيا ماتيتش، سعادته بالقدرة على تقديم الدعم لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في مختلف المراكز، وذلك بعد أن شارك في مركز قلب الدفاع في مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2-2 الثلاثاء الماضي.

وأبدى ماتيتش (29 عاماُ) سعادة واستعداد لأداء أي مهمة تتطلبها احتياجات الفريق ومديره الفني.

وقال ماتيتش في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد الإلكتروني: “بالطبع أحب اللعب في خط الوسط، ولكن إذا احتاج الفريق المساعدة وأراد المدرب الدفع بي في أي مركز آخر فسأفعل.. حتى في حراسة المرمى إذا احتاج الفريق ذلك”.