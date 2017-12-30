“رأس الخيمة” تستعد لاستقبال العام الجديد بأسلوب ترفيهي مبتكر

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد 2018 بأسلوب مختلف ومبتكر عبر فعاليات احتفالية وترفيهية و عروض غير مسبوقة للألعاب النارية في جزيرة المرجان إحدى الوجهات العالمية الرائدة في الإمارة في أمسية استثنائية ترحب بزوار رأس الخيمة من كافة أنحاء العالم وتساهم بترسيخ مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية

و تنظم جزيرة المرجان احد أكبر عروض الألعاب النارية في الدولة والذي يتوقع له أن يكون حدثاً مذهلاً تتألق فيه سماء مشروع الواجهة البحرية بمظلة من الألعاب النارية الملونة التي ستنطلق من 120 موقعاً لترسم أمام الجمهور لوحة فنية استثنائية بكل المقاييس حيث ستضاء سماء الجزيرة بالمذنبات الفضية المتلألئة التي ستتغير ألوان أطرافها إلى الأحمر في حين ستتحول النقطة المركزية التي تنبثق منها إلى اللون الأخضر.

وأوضح المهندس عبد الله راشد العبدولي العضو المنتدب لـ “جزيرة المرجان” انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادت لاحتفالات العام الجديد التي ستكون مميزه وستحظى باهتمام سكان رأس الخيمة خصوصاً والإمارات عموماً وزوارها على حد سواء من خلال عروض هذه السنة التي ستتخطى حدود المألوف وتقديم تجربة جديدة تفوق كل التوقعات في حدث يتوقع ان يستقطب متابعة كبيرة على المستوى العالمي.

ومع بدء عروض الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد ستتألق سماء «جزيرة المرجان» بمظلة من تشكيلات الألعاب النارية المتنوعة وتولت شركة «غروتشي للألعاب النارية» تصميم الألعاب النارية و من االمقرر بث العرض على الهواء مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و اطلقت جزيرة المرجان بهذه المناسبة مسابقة التصوير الفوتوغرافي والاستمتاع بعروض الألعاب النارية الرائعة وتوثيقها بأجمل الصور حيث تضم المسابقة فئتين الصور الاجتماعية التي تجسد احتفالات العائلة والأصدقاء خلال عروض الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد في “جزيرة المرجان “والفئة الثانية لصور الألعاب النارية التي ستقام خلال الحفل هذا وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة ليحصلوا على جائزة تتمثل بإقامة عائلية في منتجعات فاخرة من فئة الخمس نجوم في رأس الخيمة.

وفي هذا الإطار تعاونت “جزيرة المرجان” مع عدد من الهيئات الحكومية في إمارة رأس الخيمة بما فيها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة لإنشاء منطقتين جديدتين لاستقبال جموع الزوار القادمين للمشاهدة إضافة إلى توفير أكثر من 5 آلاف موقف للسيارات حول الجزيرة.. ومن المتوقع للحدث الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى معايير السلامة والأمان أن يستقطب آلاف الزوار لمشاهدة أمسية الألعاب النارية الأكثر تميزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً بحلول العام الجديد.

و قال المهندس عبد الله العبدولي ان احتفالات هذا العام ستوفر للزوار تجربة جديدة بكافة المقاييس في حدث سيبعث إحساساً بالفخر والاعتزاز في نفوس كل الحضور من داخل الدوله وخارجها من خلال عرض استثنائي للألعاب النارية يتخطى حدود المألوف..مؤكدا الحرص على التعاون عن كثب مع الجهات الحكومية المسؤولة لتنظيم مثل هذه الفعاليات وفقاً لأرقى معايير السلامة والأمان بهدف منح الزوار تجربة لا تنسى وأمسية غير مسبوقة..منوها ان المشهد سيكون مذهلاً واستثنائياً بكافة المقاييس مع انطلاق الألعاب النارية من 120 موقعاً في أرجاء جزيرة المرجان.

وستقام أمسية عروض الألعاب النارية لاحتفالات العام الجديد 2018 في رأس الخيمة التي تنظمها “جزيرة المرجان” على امتداد شاطئ مشروع الواجهة البحرية وسيتسنى لزوار الإمارة ونزلاء الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم في الجزيرة فرصة الاستمتاع بالعرض من أماكن إقامتهم.

و أكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تجهيزاتها واستعداداتها التامة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الامارة بما فيها ادارة الدفاع المدني وقيادة السرب لتأمين الاحتفالات التي تنظمها إمارة رأس الخيمة ليلة السنة الجديدة مع تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات و كوادر بشرية لتغطية الحفل و التأكد من جاهزية وفاعلية كافة الإجراءات بما يضمن نجاح الاحتفالات كما تم تخصيص عدد كبير من الدوريات المرورية و المدنية لتنظيم حركة السير و انسيابيته لجميع زوار الجزيرة وتحديد المداخل والمخارج وكذلك مواقف المركبات و الأماكن المخصصة لتجمع الجمهور القادم من مختلف أرجاء الدولة لحضور ومشاهدة الاحتفالات بهذه المناسبة الهامة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع الراغبين في الحضور ومشاهدة الاحتفالات إلى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة و الالتزام بتوجيهات رجال الشرطة و رجال المرور لإظهار الوجه الحضاري للإمارة والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.

ويمكن للزوار الوصول إلى موقع الحدث قبل الساعة الثامنة مساءً لحجز أماكنهم الملائمة في مناطق المشاهدة العامة الواقعة حول جزيرة المرجان.. وسيتم إغلاق منصات المشاهدة والطرق المؤدية إلى المدخل الرئيسي للجزيرة عند الساعة العاشرة مساءً.

و أعلنت هيئة إذاعة رأس الخيمة عن نقلها المباشر لاحتفالات العام الجديد 2018 من جزيرة المرجان لكافة المستمعين داخل الدوله وخارجها عبر تردد الاذاعه والبث الرقمي والانترنت والتواصل الاجتماعي واللوحية الذكية تتصمن مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة بالمناسبة

و تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في رأس الخيمة وباقي إمارات الدولة.

يذكر أن “جزيرة المرجان” تمتد على طول 4.5 كيلومترات في قلب البحر بمساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع وتعتبر من الوجهات الراقية التي تساهم في رفد مسيرة النمو الاقتصادي لرأس الخيمة .