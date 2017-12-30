فعاليات متنوعة لنادي دبي البحري في “عام زايد” 2018

تستهل السباقات البحرية المعتمدة في أجندة وبرامج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية عام زايد 2018 يوم الجمعة المقبل بتنظيم سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة – الجولة الثانية من بطولة الإمارات – في شواطئ جميرا وبمشاركة ما يصل إلى 20 قاربا فيما تختتم فى يوم 20 فبراير المقبل .

وستقام أولى منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية في دبي يوم 27 يناير المقبل بينما تقام منافسات بطل الإمارات للشراع الحديث التي تعود من جديد إلى روزنامة النشاطات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم 9 فبراير المقبل ومنافسات بطولة صيد الأسماك التي تستهوي شريحة واسعة أهل المنطقة في إطار المشاركات يوم16 فبرايرالمقبل.

وفى مارس المقبل إقامة حدث جديد وهو تنظيم سباق ومنافسات (كايت سيرف) للمرة الأولى في شواطئ دبي وبإشراف مباشر من النادي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت بيتش التي عقدت اجتماعا مشتركا مع إدارة النادي مؤخرا.

وسيكون مسك ختام الموسم الرياضي البحري كالمعتاد مع إقامة عرس الرياضات البحرية سباق القفال السنوي الثامن والعشرين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي يوم 3 مايو القادم.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية موعد جديد لإقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي تم تأجيله بسبب الأحوال الجوية والتي منعت أيضا تنظيم النادي للجولة الخامسة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما .