شاهد بالصور | أجمل الزهور حول العالم

تشكل الزهور بمثابة صورة مصغرة وانعكاس لجمال الطبيعة وعظمة خلقها، وهو ما يحاول المصور كنجي توما، إظهاره في كتابه التصويري الجديد “أجمل الزهور”.

وبحسب موقع “كوت كي” المهتم بالتصوير، فإن المصور كنجي توما، يحاول بطريقة تصوير مختلفة تسمى التركيز الحاد، من أجل التقاط صور رائعة لأنواع مختلفة من الزهور، موضحا أنه بهذه الطريقة، تمكن توما من إظهار الجمال التفصيلي المبدع لهذه الزهور.

يبين الموقع أن توما يحاول بهذا الكتاب الجديد التقاط صور لنفس الزهور في كتاب ” شوا دي بلو بل فلاور” للمصور الفرنسي بيير جوزيف ريدوتيه خلال القرن العشرين، الذي أراد من تحويل كتابه موسوعة للزهور الجميلة حول العالم.