دراسة : تناول الطماطم يحد من خطر الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي

أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور الأمريكية، بأن تناول الطماطم يحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت الدراسة، التي نشرها موقع “هيلز جلو” الإلكتروني، أن النظام الغذائي الغني بالطماطم يضفي العديد من الفوائد الصحية إلى جانب تعزيز المناعة، حيث وجد الباحثون أن هذه الأطعمة تساعد على استعادة وظائف الرئة لدى المدخنين السابقين وإبطاء انخفاض وظائف الرئة لدى جميع البالغين.وقالت فانيسا جارسيا لارسن ، الأستاذة المساعدة في قسم الصحة الدولية بكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، إن هذه الدراسة تبين أن النظام الغذائي قد يساعد على إصلاح تلف الرئة لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين، كما يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة الطبيعية في الرئة حتى لو لم يدخن الشخص مطلقا.

وأضافت أن النتائج تدعم الحاجة إلى توصيات غذائية خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقد قام الباحثون بتقييم النظام الغذائي وإجراء اختبارات وظائف الرئة، بما في ذلك قياس التنفس ، بين أكثر من 650 من البالغين من ألمانيا والنرويج وبريطانيا في عام 2002 ومرة أخرى بعد 10 سنوات.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه بالمقارنة مع البالغين الذين يستهلكون أقل من حصة واحدة من الطماطم في اليوم الواحد فإن أولئك الذين يسنهلكون أكثر من حصتين من الطماطم يوميا لديهم تباطؤ في معدل انخفاض وظائف الرئة.