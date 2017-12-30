شاهد بالفيديو | شقق سكنية داخل أنابيب المياه لحل أزمة السكن في هونغ كونغ

ونشاهد في الفيديو، كيف استطاع المهندس بناء شقق سكنية داخل أنابيب المياه، للاستفادة، حسب تعبيره، من بقايا الأراضي الغير مستخدمة والتي يصعب بناء مباني ضخمة عليها.

ويقول المشاركون في الفيديو، إن الحكومة الصينية لم ترخص هذه الشقق حتى الأن ولكنها أبقت الباب مفتوحا، لكل من لديه فكرة غير تقليدية؛ لإيجاد حلول للأزمة السكنية وارتفاع الإيجارات في هونغ كونغ.

وقبل أنابيب المياه، حولت شركات صينية حاويات شحن لشقق صغيرة، وذلك كحل غير تقليدي لأزمة السكن في هونغ كونغ، المكتظة بالسكان.