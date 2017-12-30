سامسونج ستكشف عن معالج Exynos الجديد نهاية الأسبوع

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت كوالكوم عن معالج Snapdragon 845، والذي من المتوقع أن يكون موجود في الجيل القادم من هواتف سامسونج الفئة S في الولايات المتحدة والصين، أما باقي العالم فسيحصل على معالج Exynos في هواتف جالكسي S9.

الجيل القادم من معالج Exynos الذي سيدعم هذه الأجهزة سيتم الإعلان عنه يوم 4 يناير، وهو الأمر الذي أكدته تغريدة نشرتها الشركة مؤخرًا. ولا يوجد تأكيد رسمي على الاسم الذي سيحمله المعالج، على الرغم من أن التقارير تُشير إلى أنه سيحمل اسم Exynos 9810.

وعلى الجانب الأخر فقد حصلت هواتف جالكسي S9 وجالكسي S9 بلس على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة؛ لكن قوائم FCC لا تكشف عن أي تفاصيل عن مواصفات الأجهزة أو التصميم. وحسب التقارير فأنه من المفترض الكشف عن الأجهزة بمؤتمر MWC 2018.