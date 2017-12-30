شاهد بالفيديو | ‫⁧‫شرطة دبي‬⁩ تنقذ شخصاً علق في فتحة تهوية‬ في منطقة الصفوح

بواسطة / بتاريخ 2017-12-30 في 9:09 م /
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تمكّنت فرق إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي من إنقاذ شخص سقط في فتحة التهوية لإحدى البنايات في منطقة الصفوح مساء اليوم حيث تبين لفريق البحث والإنقاذ أن الشخص سقط من الدور التاسع  ووجود جدار خرساني، ثم نزل أحد أفراد الإنقاذ بعد انشاء فتحة في الجدار ومن ثم تم إخراجه بسلام في تمام الساعة ٦:٤٩ مساءا وتبين أنه من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر ٢٣ عاماً وحالته بليغة ونقل على الفور بالنجدة الجوية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج .

وأكد المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي ، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً عن وقوع حادث سقوط شخص في فتحة التهوية من الدور التاسع وانحصاره في الدور الأرضي في تمام الساعة ٥ مساء اليوم، حيث انتقل فريق البحث والإنقاذ المناوب بقيادة الملازم يعقوب البلوشي ووصل إلى مكان الحادث في تمام الساعة ٥:١٠ مساءً واطلع عن كثب على تفاصيله.

وأثنى المقدم بورقيبة على الجهود المبذولة من الدفاع المدني والإسعاف ودوريات مركز شرطة البرشاء وفريق البحث والإنقاذ في التعامل مع الحادث وإخراج الشخص من فتحة التهوية على قيد الحياة، مؤكدأً حرص فرق الإنقاذ الدائم على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وعلى مدار 24 ساعة.

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