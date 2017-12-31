حواسب iMac Pro متوفّرة الآن للشراء والتجربة في بعض متاجر آبل

بدأت حواسب iMac Pro الجديدة بالوصول إلى بعض متاجر شركة آبل حول العالم، حيث يُمكن للمستخدم تجربتها وشرائها منها مُباشرةً دون الحاجة لطلبها عبر المتاجر الإلكترونية.

ويُمكن عند التوجّه لصفحة المُنتج على موقع آبل اختيار أخذه من المتجر، لتظهر قائمة بالمتاجر التي يتوفّر فيها في الوقت الراهن. وبحسب الكثير من المستخدمين، فإن الإصدار المتوفّر في المتاجر هو القياسي، بمعالج ثماني الأنوية وذواكر 32 غيغابايت، إضافة إلى قرص صلب للتخزين بمساحة 1 تيرابايت، وتلك مواصفات تبلغ تكلفتها 5000 دولار أمريكي تقريبًا.ووعدت آبل بتوفير معالج بـ 18 نواة مع حلول 2018، الأمر الذي يجعل أداء تلك الحواسب عالي جدًا وملائم لأصحاب المهام الثقيلة جدًا. أما المُلحقات المتوفّرة باللون الرمادي الغامق فهي محدودة ولا تُباع على حدة، ويُمكن فقط لمُستخدمي iMac Pro طلبها.