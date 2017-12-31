بالصور.. “باتاجونيا” الساحرة .. بلاد الجبال الجليدية الزرقاء

على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي في جنوب أمريكا اللاتينية تقع منطقة ساحرة تسمى “باتاجونيا”، المعروفة بجبالها الشتوية الزرقاء.

على عكس المناطق القطبية والجليدية حول الأرض التي يغطيها بياض الجليد، إلا ان هذه المنطقة تتمتع بجمال خلاب، فبقدوم فصل الشتاء تكتسي بالثلوج لكن جزء كبير منها يحمل اللون الأزرق السماوي.

ورصد المصورون، ماريتن برنتي وماريو تاما ووالتر دياز وجوان مابوروماتا جمال هذه المنطقة الجبلية على مر العصور.

وتقع الكتلة الجبلية الجليدية الزرقاء الكبرى والمعروفة باسم “سيرانو جلاسييه” في حديقة برناردو أو هيجينس الوطنية في منطقة باتاجونيا التابعة لتشيلي، على بعد حوالي 2000 كم من جنوب سنتياجو.

وتتشكل هذه الكتلة الجليدية بالقرب من مجرى نهر بالماسيدا، وتشكل هذه المنطقة احد المناطق السياحية الهامة في تشيلي لاسيما الكهف المتشكل داخل هذه الكتل الجليدية.

كما تعرف المنطقة بغنائها بالحيوانات البرية، لاسيما البطاريق والغزلان والنعام والثعالب وغيرها.